США выделит Украине и союзникам в Европе $13,6 млрд

Выделение денег, как ответ на вторжение РФ, получило сильную двухпартийную поддержку.

В Конгрессе США достигли соглашения о выделении Украине и союзникам в Европе суммы в $13,6 млрд. О том, куда направят деньги, сообщает Associated Press.

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В сообщении говорится, что выделение денег получило двухпартийную поддержку. Это, в том числе, будет ответом на российское вторжение.

Так, Украина и страны Восточной Европы получат свыше $4 млрд. За них будет оказана помощь беженцам. Еще $6,7 млрд потратят на размещение войск и техники США в Европе, а также передачу американского вооружения американским союзникам и Украине.

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Отмечается, что была выделена также экономическая помощь.

Напомним, в НАТО сделали предупреждение России и напомнили о коллективной обороне.

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