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В Украине не установят Железный купол: США рассматривает другие виды ПВО

Дело в том, что развертывание комплекса требует специальных умений и подготовки.
В Украине не установят Железный купол: США рассматривает другие виды ПВО
Железный купол / wikipedia.org

В Украине не установят тактическую систему противоракетной обороны "Железный купол". Однако в США рассматривают другие виды ПВО. Об этом сообщила замглавы Госдепа Виктория Нуланд, выступая в Сенате. Ее слова передает "Интерфакс-Украина". 

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Так, о возможности размещения в Украине Железного купола у Нуланд поинтересовался один из сенаторов. Она объяснила, что для установки комплекса необходима подготовка и специальные умения. Потому власти занимаются изучением возможности использования других видов ПВО. 

Также замглавы Госдепа добавила, что на этом фоне Вашингтон продолжает изучать расширение военной помощи Украине. Это же касается и санкций против России. 

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Нуланд отметила, что вместе с этом стоит рассмотреть и вопрос о том, чтобы включить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма. 

Напомним, ранее сообщалось, что США выделит Украине и союзникам в Европе $13,5 млрд помощи

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