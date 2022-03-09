В Украине не установят Железный купол: США рассматривает другие виды ПВО

Дело в том, что развертывание комплекса требует специальных умений и подготовки.

В Украине не установят тактическую систему противоракетной обороны "Железный купол". Однако в США рассматривают другие виды ПВО. Об этом сообщила замглавы Госдепа Виктория Нуланд, выступая в Сенате. Ее слова передает "Интерфакс-Украина".

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Так, о возможности размещения в Украине Железного купола у Нуланд поинтересовался один из сенаторов. Она объяснила, что для установки комплекса необходима подготовка и специальные умения. Потому власти занимаются изучением возможности использования других видов ПВО.

Также замглавы Госдепа добавила, что на этом фоне Вашингтон продолжает изучать расширение военной помощи Украине. Это же касается и санкций против России.

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Нуланд отметила, что вместе с этом стоит рассмотреть и вопрос о том, чтобы включить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделит Украине и союзникам в Европе $13,5 млрд помощи.

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