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Джонсон: РФ стоит вернуть Украине территории и платить репарации

Владимир Путин окончательно проиграет, если страны будут едины в поддержке Украины, сказал политик.
Джонсон: РФ стоит вернуть Украине территории и платить репарации
Борис Джонсон / EPA / UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что России стоит вернуть Украине захваченные территории и уплатить репарации. В противном случае нормализации отношений с Москвой не будет. Слова политика передает "Укринформ". 

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"Я не вижу ни единого пути, никаких возможностей, чтобы мы могли вернуться к нормальным отношениям без полного оставления Россией, которые она захватила, без уплаты репараций и т.д.", — заявил Джонсон. 

Британский премьер добавил, что хотел бы найти дипломатическое решение в сложившейся ситуации, но в это же время он признает, что сделать это сложно. Мол тяжело "найти возможность для серьезных переговоров с кем-то, кто сейчас уничтожает твою страну". 

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Как бы то ни было, политик уверен, что если страны останутся едины в поддержке Украины, то Владимира Путина ждет окончательный проигрыш. После того, как Россия проиграет, стоит работать над восстановлением Украины, создав для государства новый план Маршалла. 

Напомним, ранее в НАТО сделали предупреждение России и напомнили о коллективной обороне.

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