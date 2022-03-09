Это делается с целью уничтожения личных дел призывников.

В РФ жгут военкоматы, чтобы помешать мобилизации. Известно уже о трех таких случаях. Ролик горящего военкомата и комментарий активиста опубликован в Telegram-канале "Путч".

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Так, поджигатель, устроивший пожар в военкомате в Московской области, объяснил, что хотел уничтожить архив с личными делами призывников. Это бы помешало мобилизации.

"Считаю, что это надо распространить. Украинцы будут знать, что в России за них бьются, не все боятся и не всем безразлично. Наши протестующие должны вдохновиться и действовать решительнее. И это должно еще сильнее сломить дух российской армии и правительства", — сказал неизвестный.

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Он также добавил, мол пусть теперь власти РФ и руководство армии знает, что "их ненавидит собственный народ" и у них "скоро земля начнет гореть под ногами".

Отметим, что по информации росСМИ, по состоянию на 9 марта известно минимум о трех нападениях на военкомат и отделы МВД в разных регионах России.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Кроме того, юношей начали специально отчислять из вузов для пополнения армии.

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