Оккупанты принудительно ведут в Севастополь спасательное судно "Сапфир", захваченное ранее

Спасательное судно рашисты захватили 26 февраля.

Российские оккупанты принудительно ведут в оккупированный Севастополь спасательное судно "Сапфир", захваченное ранее - 26 февраля. Об этом сообщил капитан судна Администрации морских портов Украины.

Читайте также: Оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области

Как сообщают в телеграм-канале Главного управления разведки МО Украины, рашисты предоставили возможность связаться капитану "Сапфира" с администрацией. В диалоге мужчина сообщил о происходящем на судне.

На борту "Сапфира" находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан российских военных, который взял на себя функции командования.

Читайте также: В Ирпене, Буче и Ворзеле оккупанты морят людей голодом

Стоит отметить, что данные действия оккупантов оцениваются исключительно как пиратство и нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

Ранее мы писали, что рашисты обстреляли панамское судно Helt. В результате теплоход затонул в 12 милях от порта Южный.