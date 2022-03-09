Оккупанты принудительно ведут в Севастополь спасательное судно "Сапфир", захваченное ранее
Спасательное судно рашисты захватили 26 февраля.
Российские оккупанты принудительно ведут в оккупированный Севастополь спасательное судно "Сапфир", захваченное ранее - 26 февраля. Об этом сообщил капитан судна Администрации морских портов Украины.
Читайте также: Оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской областиКак сообщают в телеграм-канале Главного управления разведки МО Украины, рашисты предоставили возможность связаться капитану "Сапфира" с администрацией. В диалоге мужчина сообщил о происходящем на судне.
На борту "Сапфира" находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан российских военных, который взял на себя функции командования.
Читайте также: В Ирпене, Буче и Ворзеле оккупанты морят людей голодомСтоит отметить, что данные действия оккупантов оцениваются исключительно как пиратство и нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.
Ранее мы писали, что рашисты обстреляли панамское судно Helt. В результате теплоход затонул в 12 милях от порта Южный.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: