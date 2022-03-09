Евросоюз расширяет санкции против РФ, затронув и Беларусь

Ограничения введут против лиц и компаний, причастных к войне в Украине.

Евросоюз расширяет санкции против РФ. Будет затронута и Беларусь. Новый пакет ограничений был анонсирован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Подробности указаны на ее странице в Twitter.

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Так, по словам Ляйен, ЕС продолжает усиливать санкции в ответ на военную агрессию России против Украины. На этот раз они коснутся 160 человек.

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Речь идет об олигархах и членах Совета федерации, белорусского банковского сектора, криптовалют и экспорта морской навигационной техники на территорию РФ, объяснила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее санкции против России были расширены Великобританией.

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