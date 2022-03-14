Германия попросила Польшу снизить приток украинских беженцев

Немцам не понравились спецрейсы, которыми поляки везут украинцев к немецкой границе

Министерство внутренних дел Германии обратилось к польским властям с призывом прекратить работу специальных поездов, которыми украинские беженцы едут на западные границы Польши. Об этом пишет польское издание TNV24.

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Отмечается, что ранее польские железнодорожные перевозчики ввели для украинских граждан бесплатный проезд, тем самым дав им возможность свободно перемещаться от украинской границы вглубь Польши. При этом было запущено несколько дополнительных рейсов до польско-германской границы, чтобы беженцы могли попасть в страны Западной Европы.

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что ни одно государство мира не было готово к такой волне беженцев. Только в Польше оказалось боле 1,7 миллиона беженцев. Проблема с количеством беженцев также возникла и в Германии.

Напомним, активисты заблокировали движение фур из Польши в Беларусь. Люди недовольны тем, что Европа продолжает торговать с Россией и Беларусь, несмотря на полномасштабную агрессию в Украине.

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