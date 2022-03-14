Pfizer уходит из России

Всю прибыль российского филиала направят на гуманитарные цели в Украине

Американская фармацевтическая компания Pfizer перестанет вести собственный бизнес в России, но продолжит поставлять в страну свои лекарства в гуманистических целях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Компания Pfizer пришла к выводу, что добровольное прекращение поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа - ставить пациентов на первое место. Прекращение поставок лекарств, включая противораковые и сердечно-сосудистые препараты, привело бы к значительным страданиям пациентов и возможной гибели людей, особенно детей и пожилых людей", - говорится в пресс-релизе.

В то же время Pfizer прекратит вести весь остальной бизнес в РФ. В частности, там не будут проводиться новые клинические испытания. Также в компании заверили, что не владеют и не управляют никакими производственными площадками в России, а также прекратят запланированные инвестиции с местными поставщиками.

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"Сегодня мы объявляем, что с сегодняшнего дня Pfizer будет жертвовать всю прибыль нашего российского подразделения на цели, обеспечивающие прямую гуманитарную поддержку народу Украины. Это будет сделано в дополнение ко всем другим недавно объявленным пожертвованиям компании Pfizer в пользу Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Израиль присоединится к санкциям против РФ. Также Израиль предложил стать посредником в российско-украинских переговорах.

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