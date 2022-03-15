В Испании арестовали яхту олигарха из окружения Путина
В Испании арестовали яхту олигарха Сергея Чемезова, который приближен к Владимиру Путина. Стоимость судна составляет примерно $140 млн. Об этом сообщает издание Reuters.
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"Сегодня мы задержали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов (России)", — сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.
Он отметил, что в ближайшее время государство арестует и другие суда, принадлежащие олигархам из РФ.
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Уточняется, что была арестована 85-метровая яхта "Валери", которая принадлежит Сергею Чемезову. Он является главой российской госкорпорации "Ростех" и бывшим офицером КГБ.
Pandora Papers было установлено, что яхта олигарха ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Она зарегистрирована через компанию с Виргинских островов на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии собираются заменить российский газ. Переговоры ведутся с Алжиром и Ливией.
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