В Испании арестовали яхту олигарха из окружения Путина

В прошлом миллиардер был офицером КГБ, а сейчас возглавляет российскую госкорпорацию.

В Испании арестовали яхту олигарха Сергея Чемезова, который приближен к Владимиру Путина. Стоимость судна составляет примерно $140 млн. Об этом сообщает издание Reuters.

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"Сегодня мы задержали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов (России)", — сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.

Он отметил, что в ближайшее время государство арестует и другие суда, принадлежащие олигархам из РФ.

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Уточняется, что была арестована 85-метровая яхта "Валери", которая принадлежит Сергею Чемезову. Он является главой российской госкорпорации "Ростех" и бывшим офицером КГБ.

Pandora Papers было установлено, что яхта олигарха ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Она зарегистрирована через компанию с Виргинских островов на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову.

Арестованное судно / twitter.com/grahamkeeley

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии собираются заменить российский газ. Переговоры ведутся с Алжиром и Ливией.

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