У Путина отреагировали на антивоенный демарш на "Первом канале"

Протест против войны в Кремле считают хулиганством

Призыв журналистки российского "Первого канала" остановить войну, высказанный в прямом эфире, является "хулиганством". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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"А что касается этой девушки, ну это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", — заявил Песков во время ежедневного брифинга.

Также спикер Кремля отметил, что прямой эфир на телевидении является "особым измерением", где действует особая ответственность для сотрудников.

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Следует отметить, что утром адвокаты журналистки, устроившей протест в прямом эфире, заявили о ее пропаже. Ее не могли найти ни дома, ни в полиции.

Напомним, вчера редактор российского ТВ сорвала прямой эфир, выступив против войны. Марина Овсянникова зашла в кадр прямой трансляции с плакатом, на котором было написано "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war".

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