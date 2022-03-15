РосСМИ выяснили, кто придумал символ войны "Z"
Использовать латинскую букву "Z" в качестве символа вторжения в Украину, вероятнее всего, придумали в пиар-отделе Министерства обороны РФ. Об этом пишет оппозиционное российское издание "Медуза".
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Так, собеседники издания, близкие к Кремлю, заявили, что "операцию Z" придумали в Министерстве обороны – пиар-отдел, возглавляемый советником министра Андреем Ильницким. При этом утверждается, что военным пиарщикам, видимо, помогали "специалисты" пропагандистского телеканала RT, который возглавляет скандальная Маргарита Симоньян.
"Дизайнеры телеканала придумали символику, а министр (обороны – ред) Сергей Шойгу ее одобрил. Симоньян во многом взяла инициативу на себя. С символикой ознакомили и президента Владимира Путина. По словам одного из собеседников, она ему понравилась", — пишет издание.
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Впрочем, некоторые собеседники издания утверждают, что к разработке новой свастики могут быть причастны структуры Администрации президента РФ и даже боевики "ЛДНР".
Напомним, эксперты считают, что Путин решился на вторжение в Украину после того, как поверил в свою же пропаганду.
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