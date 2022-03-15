ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной территорией

Это первое признание Приднестровья "оккупированной территорией" на таком уровне.

Советская символика и дух, российские деньги - современная жизнь остановилась в республике. / Трибуна

Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит резолюцию, в которой одним из пунктов является официально признание Приднестровья оккупированной территорией, которую РФ "отобрала" у Молдовы в 1992 году. Об этом сообщает "Европейская правда".

Читайте также: В ПАСЕ заявили, что России больше нет места в Совете Европы

Данный проект решения будет вынесен на голосование вечером 15 марта. Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии, Турции инициировали официально признать российскую оккупацию территории Молдовы.

Как сообщает "ЕП", комитет, который рассматривал проект решения, принял поправку единогласно, поэтому с большой вероятностью пункт о Приднестровье войдет в финальный текст.

Приднестровье впервые признали оккупированной территорией на таком уровне. / Открытые источники

Читайте также: Украина закрывает пункты пропуска с РФ, Беларусью и Приднестровьем

Стоит отметить, что это впервые на таком уровне поднимается вопрос об оккупации Приднестровья. До этого Совет Европы избегали формулировок о статусе данной территории.

К слову, представители Молдовы не являются соавторами правок к проект.

Ранее мы писали, что Россия решила самовольно покинуть Совет Европы и ПАСЕ. Ранее парламентская ассамблея говорила о том, чтобы исключить агрессора, поэтому РФ решила сыграть на опережение. Депутаты Госдумы теперь говорят, что откажутся от конвенции по правам человека, что грозит еще большему террору инакомыслия россиян.