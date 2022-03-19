Вашингтон отреагировал на угрозы Лаврова атаковать помощь Украине

В России "надеются, что нынешняя аномальная ситуация между Россией и Украиной закончится", но, по их мнению, "нормализации будет мешать Запад".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на заявление главы российского МИД РФ Сергея Лаврова о намерениях России уничтожать любые конвои с помощью от западных стран на территории Украины, и что любые поставки оружия в нашу страну "станут законной целью" для оккупантов. Об этом в пятницу, 18 марта пишет CNN.

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В частности, во время пресс-брифинга спикер Белого дома отметила, что "на территории Украины нет американских войск", а все силы США действуют исключительно на территории НАТО.

Так, Псаки прокомментировала угрозы Лаврова относительно поступающей материальной помощи в Украину после того, как президент США Джо Байден пообещал направить более 800 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.

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"Поскольку мы говорим об операциях по передвижению конвоев и перемещению помощи, то это не те органы, которые будут перемещать эту помощь внутри Украины. Мы внимательно следим за действиями, за продолжающейся эскалацией, и мы будем внимательно следить дальше", - сказала она.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300 для защиты от авиаударов РФ.

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