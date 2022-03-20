ФСБ и элиты готовятся отстранить Путина — разведка

В России формируется влиятельная оппозиция к главе РФ, говорят в Минобороны.

ФСБ и российские элиты готовятся отстранить Владимира Путина от власти. Есть разные сценарии, среди которых несчастный случай, отравление или болезнь. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

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По данным разведчиков, в России, а именно в среде бизнес-политической элиты, начинает создаваться влиятельная оппозиция к Путину. Ее целью является отстранения главы РФ от власти и восстановление связей с Западом, которые были разрушены из-за войны с Украиной.

В ГУР говорят, что глава ФСБ Александр Бортников и другие влиятельные лица изучают разные варианты отстранения Путина. Это может быть болезнь, отравление или же несчастный случай.

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"Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Информация поступила именно от российской стороны", — отметили в разведке.

Разведчики считают, что, вероятно, таким образом ФСБ хочет ослабить влияние главы Чечни Рамзана Кадырова. Не исключается, что слив информации может быть и попыткой наладить взаимодействия с руководством Украины, обойдя нынешнее российское руководство.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь готовится к наступлению.

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