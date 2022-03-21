Жители Грузии не хотят введения санкций против РФ – опрос

Большинство грузин одобрили решение своего правительства, отказавшегося вводить санкции против России

Больше половины жителей Грузии одобряют решение правительства не вводить санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного грузинской компанией GORBI по заказу провластного телеканала "Имеди".

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Отмечается, что респондентам предложили ответить на вопрос со следующей формулировкой: "Правительство "Грузинской мечты" не присоединилось к экономическим санкциям, введенным против России. По вашему мнению, этот шаг правительства был правильным или нет?"

На это 64% опрошенных заявили, что это был "правильный шаг", тогда как противоположное мнение высказали 30%. Остальные затруднились с ответом. Примечательно, что сторонники главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" были иного мнения: только 25% из них одобрили отказ от введения санкций.

Напомним, РФ пригрозила Грузии ракетным ударом, если они не пустит россиян к "американским биолабораториям". Российская оккупационная власть продолжает запугивать страны и "уличать" в разработке химического оружия.

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