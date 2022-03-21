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У Путина высказались о предложении ввести в Украину миротворцев НАТО

Кремль напомнил позицию, высказанную ранее российским главой.
У Путина высказались о предложении ввести в Украину миротворцев НАТО
Флаг НАТО / EPA / UPG

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение ввести в Украину миротворцев НАТО. Его слова передают росСМИ. 

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Так, ранее идею ввести в Украину миротворцев выдвигали в Польше. В правительстве собираются предложить это на внеочередном саммите НАТО. Затем представитель США при ООН заявил, мол в НАТО могут принять решение о введении миротворцев в Украину, но американская сторона делать этого не будет. 

Песков, говоря о миротворцах, напомнил позицию Путина. 

"Негативно об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно еще раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", — сказал пресс-секретарь. 

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Отметим, что в своей речи Путин говорил, мол если кто-то решит "помешать" РФ, то страна сразу ответит. 

"И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан", — говорил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле отказались прекращать огонь на время переговоров.

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