Беларусь отвела десантников от границы с Украиной

В Минобороны Беларуси говорят, что им "чужого не нужно"

Беларусь начала отводить войска от украинской границы. В частности пресс-служба Минобороны страны сообщила об отводе десантников к месту постоянной дислокации.

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Так, на свою базу вернулись десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые ранее были направлены на усиление охраны границы с Украиной.

"Нам чужого не нужно, но и своей земли мы не отдадим. Вы с честью выполнили поставленные задачи по усилению охраны участков Государственной границы. Вы показали местным жителям, что они могут жить и спокойно трудиться на родной земле", - заявил командующий силами спецопераций ВС РБ генерал-майор Вадим Денисенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не поддерживает вторжение РФ в Украину. Тем не менее, Генштаб ВСУ считает, что Беларусь всё еще может присоединиться к агрессии против Украины.

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