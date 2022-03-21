ЕС увеличит военную помощь Украине до €1 млрд

Кроме того, европейские политики поработают над санкциями.

Евросоюз увеличит военную помощь Украине до €1 млрд. Эту сумму потратят на покупку вооружения и военной техники для государства. Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, чьи слова указываются на странице ведомства в Twitter.

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Так, Бербок рассказала, что сегодня, 21 марта, будет принято решение о дальнейшей финансовой поддержке Украины. В том числе, до €1 млрд увеличат сумму для покупки техники и вооружений.

Вместе с этим европейские политики поработают и над санкциями, а именно закроют лазейки в них.

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Министр добавила, что будет идти речь также об украинских беженцах, число которых будет расти в будущем. По этой причине стоит создать воздушный коридор от внешней границы Евросоюза во все страны ЕС, а также через Атлантический океан.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС рассматривает заявку Украины "так быстро, как только может".

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