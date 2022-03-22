Британские разведчики объяснили, зачем РФ применяла гиперзвуковые ракеты

Они были запущены по объектам, расположенным на территории запада Украины.

Запущенные РФ гиперзвуковые ракеты "Кинжал" скорее всего сильно не повлияют на ход войны. Зачем россияне их все же решили применить, объяснили в британской разведке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны на своей странице в Twitter.

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Так, напомним, что в РФ заявляли о запуске гиперзвуковых ракет "Кинжал" по объектам, расположенным на территории западных областей Украины.

Примечательно, такая ракета способна поражать заданные цели на расстоянии до 2 тыс км, а скорость ее полета составляет свыше 6 тыс км/ч.

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Британские разведчики считают, что запуск гиперзвуковых ракет вряд ли сильно повлияет на ситуацию российской кампании в Украине. Использовав их, Россия хотела отвлечь внимание от отсутствия прогресса.

Напомним, ранее оценку российской армии дали в Пентагоне США. Там говорят, что войска РФ не были готовы к длительной войне по многим направлениям.

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