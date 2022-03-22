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Британские разведчики объяснили, зачем РФ применяла гиперзвуковые ракеты

Они были запущены по объектам, расположенным на территории запада Украины.
Британские разведчики объяснили, зачем РФ применяла гиперзвуковые ракеты
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Запущенные РФ гиперзвуковые ракеты "Кинжал" скорее всего сильно не повлияют на ход войны. Зачем россияне их все же решили применить, объяснили в британской разведке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны на своей странице в Twitter

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Так, напомним, что в РФ заявляли о запуске гиперзвуковых ракет "Кинжал" по объектам, расположенным на территории западных областей Украины.

Примечательно, такая ракета способна поражать заданные цели на расстоянии до 2 тыс км, а скорость ее полета составляет свыше 6 тыс км/ч.

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Британские разведчики считают, что запуск гиперзвуковых ракет вряд ли сильно повлияет на ситуацию российской кампании в Украине. Использовав их, Россия хотела отвлечь внимание от отсутствия прогресса. 

Напомним, ранее оценку российской армии дали в Пентагоне США. Там говорят, что войска РФ не были готовы к длительной войне по многим направлениям.

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