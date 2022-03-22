В Кремле оценили идею Зеленского провести референдум по компромиссам

Говорить подробно о переговорах в Москве отказываются, чтобы не навредить процессу.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков оценил идею украинского президента Владимира Зеленского о проведении референдума по компромиссам на мирных переговорах с Кремлем. Его слова передают росСМИ.

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Говоря о референдуме, Песков сказал, что в Украине могут быть внутренние процессы.

"Украина — это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций", — отметил он.

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По словам представителя Кремля, в данный момент выносить на публику информацию о переговорах не стоит, так как это может повредить мирному процессу. Мол он и так идет не так быстро и содержательно, как "хотелось бы".

А связано это с наличием большого набора параметров, которые обсуждают переговорщики, добавил Песков.

Напомним, Зеленский заявил о планах провести референдум, на котором украинцы дадут ответы на форматы компромиссов. О каких компромиссах идет речь — это вопросы разговора между Украиной и Россией.

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