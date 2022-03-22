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Украине нужен свой "план Маршалла" – Германия

Международное сообщество должно помочь Украине восстановиться после войны
 |  Автор: Юрий Кобзар
Украине нужен свой "план Маршалла" – Германия
Кристиан Линднер / EPA

После войны Украине понадобиться "план Маршалла" для восстановления того, что было разрушено российскими оккупантами. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, пишет Reuters.

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Выступая перед немецким парламентом, Линднер заверил, что Германия продолжит поддерживать украинцев в их борьбе за свободу.

"Наша солидарность с нашим европейским соседом имеет крепкую основу, и поэтому нам нужен международный "план Маршалла" для Украины", - заявил он.

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Отметим, что ранее украинское правительство оценивало уже нанесенный Украине ущерб от войны в 500 миллиардов долларов. Однако фактически эта цифра продолжает расти каждый день

Напомним, Германия больше не будет давать Украине оружие из запасов Бундесвера. Сейчас обсуждается возможность прямого оружейного экспорта вместо "разоружения" немецкой армии.

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