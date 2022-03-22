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Военный РФ попал в плен, но оказался не нужен жене: "Что вы мне звоните?"

Разговор военнослужащего с супругой, а затем разговор украинского военного с ней, попал на видео.
Военный РФ попал в плен, но оказался не нужен жене: "Что вы мне звоните?"
Кадр из видео / Twitter / CORONAVIRYS

Российский военный попал в плен, но когда удалось связаться с его женой, оказалось, что мужчина ей не нужен. Ролик с происходящем был опубликован в соцсетях. 

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Так, женщине позвонили, а затем передали телефон россиянину. Мужчина сказал возлюбленной, что находится в плену на территории Украины. 

После этого с ней стал говорить украинский военнослужащий. Он сказал, что военный РФ пришел на чужую землю, что он причастен к убийствам мирных жителей и детей. 

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В ответ женщина сказала, что не верит в происходящее, а затем и вовсе возмутилась, что ее тревожат. 

"Что вы мне звоните?", — сказала жена пленного, когда ей рассказывали о действиях российской армии.

Напомним, ранее украинские военные взяли в плен подполковника РФ, который был в трусах и носках ВСУ. Для его освобождения россияне даже поднимали авиацию, но безуспешно.

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