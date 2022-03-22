Италия хочет видеть Украину в ЕС, — премьер Драги

Политик также обещает постоянную поддержку беженцам и военную помощь.

Италия хочет видеть Украину в качестве члена Европейского союза. Об этом сказал итальянский премьер-министр Марио Драги, реагируя на обращение Владимира Зеленского к итальянскому парламенту. Слова Драги передает Reuters.

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Политик назвал "героическим" сопротивление Украины, а также пообещал оказывать военную помощь и помогать беженцам, которые вынуждены спасаться от войны.

Драги также назвал российское правительство "высокомерным" и "столкнувшимся с "достоинством украинского народа".

"...которому удалось обуздать экспансионистские цели Москвы и возложить огромные расходы на армию вторжения", — сказал он.

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Говорил премьер-министр и о членстве Украины в ЕС. Из-за необходимости реформ процесс может быть долгим, но Киев получит поддержку от Италии, которая хочет видеть Украину в качестве члена ЕС.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе", — заявил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал Италию усилить санкции и "не быть курортом для убийц".

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