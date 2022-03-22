Лукашенко обманул Путина, Кремль готовит переворот в Беларуси — Геращенко

Он решил не вводить свои войска в Украину и не проводить массированное наступление, сказал политик.

Глава Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным пообещал отправить в Украину войска до 21 марта, но обманул его. Из-за этого Москва готовит переворот в Беларуси. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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По словам Геращенко, перед Лукашенко была поставлена задача совершить массированное наступление на Львов через территорию Волыни. Это позволило бы перекрыть все дороги из Евросоюза, по которым Украина получает вооружение.

Помощь Лукашенко для Путина стала особенно важной после того, как американский Конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму в $13,6 млрд, в том числе 9 тыс комплексов Javelin, а это число больше всех имеющихся у россиян танков, САУ и бронемашин, говорит советник.

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Он добавил, что из-за обмана Лукашенко окружение Путина создает вариант насильственной смены власти. Для этого спецслужбы РФ и агенты КГБ в ВС Беларуси могут провести, например, переворот.

"В интересах Украины, чтоб такой переворот не произошел, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть резину и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина", — подытожил Геращенко.

Напомним, ранее в Кремле оценили идею Зеленского провести референдум по компромиссам.

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