В России Навального осудили еще на 9 лет тюрьмы

Власти посчитали мошенничеством антикоррупционную деятельность оппозиционера

Лефортовский суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в мошенничестве и оскорблении судьи и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Об этом пишут российские СМИ.

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Дело о мошенничестве российские силовики возбудили в конце 2020 года. Власти обвинили оппозиционера в том, что он потратил на личные цели 356 из 588 миллионов рублей, перечисленных его Фонд борьбы с коррупцией и другие фонды. Дело о неуважении к суду открыли в мае прошлого года после процесса, в котором Навального судили за клевету на ветерана ВМВ.

Кроме того, в январе российские власти внесли Навального в официальный список террористов и экстремистов за создание экстремистского сообщества. Таковым российские "правоохранители" считают Фонд борьбы с коррупцией, которым руководил оппозиционер.

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В итоге суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима и обязал уплатить штраф в 1,2 миллиона рублей. Между тем сторона обвинения просила для оппозиционера 13 лет лишения свободы.

Напомним, суд Москвы официально запретил Facebook и Instagram на территории РФ. В России правосудие признало компанию Meta "экстремистской организацией" и запретило ее деятельность в стране.

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