Хакеры Anonymous слили базу данных Nestle после отказа уходить с РФ
Хакеры из Anonymous слили базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle. Айтишники исполнили свое обещание о взломе после отказа компании уходить с рынка РФ. Об этом стало известно из Твиттера хакеров.
Слитая в сеть база данных занимает 10 ГБ данных. В ней электронные почты и пароли, который важны фирме, а также данные бизнес-клиентов.
Стоит отметить, что в понедельник Anonymous пригрозили 40 компаниях взломать их, если они продолжают сотрудничать с оккупантами. На выполнение условий хакеры дали 48 часов. Однако мировые фирмы не прекратили спонсировать войну против Украины.
Ранее мы писали, что в Чернигове сложная гуманитарная ситуация. Выезд в Киев заминирован, в городе отсутствует свет и вода. Окраины города полностью разрушены в результате обстрелов оккупантами, а пригород - на 60%.