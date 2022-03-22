Хакеры Anonymous слили базу данных Nestle после отказа уходить с РФ

В понедельник хакеры грозились компаниям, которые отказались уходить с российского рынка, что взломают их базу данных.

Хакеры слили в сеть данные на 10 ГБ после отказа уходить с российского рынка. / t.me/karpatska_sich

Хакеры из Anonymous слили базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle. Айтишники исполнили свое обещание о взломе после отказа компании уходить с рынка РФ. Об этом стало известно из Твиттера хакеров.

Слитая в сеть база данных занимает 10 ГБ данных. В ней электронные почты и пароли, который важны фирме, а также данные бизнес-клиентов.

Стоит отметить, что в понедельник Anonymous пригрозили 40 компаниях взломать их, если они продолжают сотрудничать с оккупантами. На выполнение условий хакеры дали 48 часов. Однако мировые фирмы не прекратили спонсировать войну против Украины.

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