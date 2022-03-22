Путин перестал слушать свою разведку – СМИ

Хозяин Кремля убежден, что лучше знает всё об Украине, чем его подчиненные

После того, как российское вторжение в Украину с самого начала пошло не по плану, президент РФ Владимир Путин перестал доверять своей разведке. Об этом пишет Forbes со ссылкой на эксперта в сфере российской разведки Андрея Солдатова.

Читайте также: Спина Путина прижата к стене – Байден

Отмечается, что нападение на Украину началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина. Позднее стало известно о начале репрессий в разведывательных структурах ФСБ. В частности, был арестован генерал Сергей Беседа и другой офицер спецслужбы, а заместитель начальника Национальной гвардии Роман Гаврилов – отправлен в отставку.

По словам эксперта, у Путина есть собственные убеждения о том, что такое Украина, их он изложил в своей большой статье год назад. Эти убеждения Путин постоянно высказывает на российскую и зарубежную аудиторию.

Читайте также: Против Путина готовится переворот - разведка

"Рассказать такому человеку о реальной ситуации в Украине, которая ему не нравится, — огромный вызов. Видимо, никто не хотел этого делать", — объясняет Солдатов.

Эксперт полагает, что сейчас Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.

Читайте также: Украинский генерал: Путин готовит противоядерный бункер

"Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может к секретарю Совета безопасности Патрушеву", - добавил Солдатов.

Напомним, в МВД Украины считают, что Лукашенко обманул Путина, и теперь Кремль готовит переворот в Беларуси. Он решил не вводить свои войска в Украину и не проводить массированное наступление.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.