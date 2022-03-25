США и ЕС заключили пакт по газу: Хотят ввести эмбарго на ресурсы из РФ

В долгосрочной перспективе, до 2030 года, будут значительно увеличены поставки.

США и Евросоюз заключили пакт о поставках газа в Европу. Уже в 2022 году американцы дополнительно транспортируют 15 млрд кубометров СПГ. В это же время может быть обсужден вопрос о введении эмбарго на энергоресурсы из РФ. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает издание Reuters.

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По данным властей США, страна будет стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ (сжиженный природный газ) для европейского рынка в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году. В будущем ожидается увеличение.

Долгосрочная цель заключается в том, что минимум до 2030 года дополнительно в Евросоюз будет доставляться 50 млрд кубометров газа в год.

Вскоре европейские лидеры будут обсуждать шаги, направленные на снижение высоких счетов. Так, Испания, Греция и другие страны выступят за ограничение цен на электроэнергию и вмешательство в рынок. В это же время группа с Германией и Нидерландами попытается отсрочить это, сообщает издание.

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Кроме того, будет рассмотрен вопрос ввода эмбарго на энергоресурсы из России. Последняя сейчас обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе и четверть потребностей в нефти.

На этом фоне лидеры ЕС решили совместно закупить газ и заполнить хранилища до следующей зимы, что стало бы буфером на случай проблем с поставками.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин решил продавать газ только за рубли. Лидеры ЕС прокомментировали данный шаг.

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