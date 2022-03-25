США допускают удар РФ по НАТО
США не исключают, что Россия может совершить атаку на территорию НАТО. В самом Альянсе тоже допускают такую возможность. Об этом пишет USNews со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО учитывают в своем планировании и возможность того, что Россия может напасть на территорию Альянса", - сказал он.
Кроме того, Салливан заверил, что США не будут оказывать давление на Украину в ее переговорах с РФ и принуждать к определенным договоренностям.
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"США не собираются подталкивать или оказывать давление на Украину в направлении конкретного результата", - сказал он.
Напомним, Лукашенко назвал условие для вступления в войну против Украины. В это же время он уверяет, что у Беларуси нет планов принимать участие в боевых действиях.
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