"Северсталь" первой в России объявила технический дефолт

Компания не смогла погасить долги перед кредиторами

Компания "Северсталь" первой в России объявила о техническом дефолте, поскольку не смогла выплатить инвесторам долги по евробондам. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что компания не смогла погасить долги не из-за нехватки денег, а в связи с санкционным блокированием финансовых операций. Так, компания передала банку-корреспонденту "Citigroup" необходимые для выплат 12,6 млн долларов, но банк заблокировал средства в рамках санкций.

У россиян была возможность всё-таки провести выплату, для чего требовалось получить разрешение на транзакцию в Минфине США. Однако компания не успела пройти процедуру, из-за чего инвесторы не получили свои деньги в срок. Это означает наступление технического дефолта.

Напомним, в ЕС объяснили, почему энергетические санкции против РФ нереальны. Украина призывает к полному эмбарго на торговлю с Россией, но Европа пока к такому не готова.

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