Почта
 

У Путина не исключают "обещающих" результатов переговоров

Это станет понятно в ближайшие дни.
У Путина не исключают "обещающих" результатов переговоров
Дмитрий Песков / EPA / UPG

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключает "обещающих" результатов мирных переговоров с украинской делегацией. Его слова передают росСМИ. 

Читайте также: Шойгу заявил, что армия РФ теперь сосредоточится на Донбассе

Напомним, что переговоры между делегациями Украины и России проходят во вторник, 29 марта, в Турции. 

Песков говорит, мол уже сегодня-завтра станет понятно, есть ли в них что-то "обещающее". 

Читайте также: Украинский генерал назвал сроки окончания войны

"Сегодня-завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров", — заявил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, по словам участника переговоров и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в данный момент стороны говорят о международных гарантиях безопасности для Украины и прекращении огня для решения гуманитарных проблем.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK