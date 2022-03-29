У Путина не исключают "обещающих" результатов переговоров

Это станет понятно в ближайшие дни.

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключает "обещающих" результатов мирных переговоров с украинской делегацией. Его слова передают росСМИ.

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Напомним, что переговоры между делегациями Украины и России проходят во вторник, 29 марта, в Турции.

Песков говорит, мол уже сегодня-завтра станет понятно, есть ли в них что-то "обещающее".

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"Сегодня-завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров", — заявил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, по словам участника переговоров и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в данный момент стороны говорят о международных гарантиях безопасности для Украины и прекращении огня для решения гуманитарных проблем.

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