Словакия требует сократить штат посольства России на 35 человек

В МИД Словакии отмечают, что дипломаты РФ нарушили Венскую конвенцию.

Министерство иностранных дел Словакии выслало российского посла и требует сократить штат посольства России на 35 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В МИД заявили, что дипломаты нарушили Венскую конвенцию.

"В ходе встречи ему вручили дипломатическую ноту, которая информирует его о решении Словацкой Республики на основании статьи 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях сократить штат посольства РФ в Братиславе на 35 человек и тем самым установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов," - отмечают в заявлении ведомства.

Также в министерстве иностранных дел обвиняют дипломатов в том, что последние 2 года дипмиссия РФ не проявляла интерес "к корректной работе" на территории Словакии.

"Мы считаем, что немедленное прекращение войны в Украине и функционирование российской дипломатической миссии в соответствии с обычными принципами позволит строить наши отношения на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества," - отметили в МИД.

Ранее мы писали, что Великобритания не готова предоставить Украине гарантии безопасности в качестве страны НАТО. Однако они рассмотрят запрос Украины насчет возможности стать гарантом ее безопасности.