В Германии прошли обыски в офисах "Газпрома"

Всему виной - завышение цен на газ в Европе.

Представители Евросоюза инициировали обыски в офисах "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в повышении цен на газ в Европе до рекордных показателей. Об этом сообщает Bloomberg.

Правоохранители пришли в офисы Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, которые поставляют на немецкий рынок около 20% газа.

Европейский союз начал расследовать влияние "Газпрома" на энергетический европейский кризис в зимний период 2021-2022 годов. В этот период "Газпром" ограничил дополнительные газовые поставки, когда запасы газа в Европе упали до самого низкого уровня за последние 10 лет.

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Отметим, что в начале 2022 года руководство Международного энергетического агентства обвинило РФ в энергетическом кризисе. В результате было закрыто несколько европейских заводов.

В ходе расследования выяснилось давление со стороны России на европейских политиков, чтобы те одобрили запуск "Северного потока-2". Отметим, что в результате санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину "Северный поток-2" остановлен.

Ранее мы писали, что Словакия выслала из страны посла РФ и требует сократить дипмиссию до 35 человек. В МИД Словакии сообщают, что российские дипломаты нарушили Венскую конвенцию. Также в министерстве обвиняют дипломатов за то, что за последние 2 года они не проявляли интерес "к корректной работе" на территории Словакии.