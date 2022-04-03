Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие

Это бы сильно укрепило сдерживание Москвы, но пока данный вопрос не стоит, говорят в правительстве.

Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Но данная инициатива должная исходить в первую очередь со стороны Вашингтона. Об этом заявил польский вице-премьер-министр Ярослав Качиньский, чьи слова передает DW.

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"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого", - говорит политик.

Он объясняет, что это бы позволило сильно укрепить сдерживание России.

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Как бы то ни было, в данный момент вопрос о размещении американского ядерного оружия не стоит, но "это может скоро измениться". Качиньский подчеркивает, что окончательная инициатива должна все же исходить от американской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что США передаст Украине средства для химзащиты.

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