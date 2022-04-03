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Глава ЕС ввел понятие "бучанская резня"

Такое понятие придумал Шарль Мишель после того как увидел ужасные фото из освобожденной Бучи.
Глава ЕС ввел понятие "бучанская резня"

Евросоюз поможет Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области. Об этом в Twitter заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, добавив к своему твиту пометку "бучанская резня" (#BuchaMassacre).

Политик сообщил, что был шокирован снимками из освобожденной Бучи.

"Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных русской армией в освобожденных районах Киевщины", - признался Мишель.

Глава Европейского совета считает, что это – доказательства военных преступлений, которые должны быть использованы в суде.

"Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собирать необходимые доказательства для преследования (виновных – ред.) в международных судах. Будут новые санкции и новая поддержка", – добавил он.

Политик завершил сообщение, написанное на английском, двумя словами на украинском языке: "Слава Украине!"

Появилось видео момента расстрела жителей Бучи.18+

Ранее сообщалось, что в Ирпене нашли более 200 погибших граждан. Тела погибших лежат прямо среди улиц. Также мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

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