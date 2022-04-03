Генерал США: Путин скоро может закончить войну, он не достиг ни одной цели

Если этого не произойдет, то конфликт возможно затянется на многие месяцы, говорит он.

Экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что вскоре Владимир Путин может принять решение о завершении войны против Украины. Он не достиг ни одной из своих целей. Слова эксперта передает ТСН.

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Генерал считает, что окончание войны будет зависеть от того, что произойдет на протяжении следующих трех недель.

"Если мы не поможем сразить россиян сейчас, это затянется на месяцы и месяцы, и Россия продолжит делать так, чтобы Украина истекала кровью. Однако если мы разобьем россиян сейчас, тогда мы можем выходить на переговоры по этому вопросу гораздо быстрее", - говорит он.

Ходжес отмечает, что Путин не добился ни одной из своих целей. Россияне провалили их все, хотя они хотели бы захватить треть Украины.

"Даже сегодня после 5 недель они до сих пор не захватили Мариуполь, который должен был стать первым городом, который должен упасть, учитывая все преимущества, которые имели россияне. Они потерпели неудачу", - сказал он.

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По словам генерала, часть краха также заключается в неправильных расчетах РФ, ошибках и цене, которую они платят. Признаться в неудаче Москва не может, потому ей придется идти на что-то другое.

"Но это не продлится вечно...Их уже остановили. Поэтому так важны следующие три недели. Мы должны помочь Украине продвинуться вперед и сломать шею (России), чтобы не делать то же самое через 2-3 года", - подытожил Ходжес.

Напомним, ранее сроки окончания войны озвучил Алексей Арестович.

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