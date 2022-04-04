Макрон анонсировал отдельные санкции по углю и нефти из РФ

Франция намерена координировать с Германией энергетические санкции против России

Франция намерена координировать с другими странами ЕС санкционные меры в отношении российских угля и нефти. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя для французских СМИ военные преступления РФ в Буче, пишет Le Figaro.

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"Случившееся в Буче требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры. Поэтому мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией", – сказал он, уточнив, что речь идет об отдельных санкциях по углю и нефти.

Макрон подчеркнул, что имеются очень четкие признаки военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Он также выразил готовность предоставить украинским властям помощь в расследовании преступлений.

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"Это российская армия была в Буче. Те, кто стоял у истока этих преступлений, должны будут отвечать за них", - заявил президент Франции.

Напомним, западные СМИ пишут, что ЕС обсудит эмбарго на газ и нефть из РФ уже в среду. До сих пор такие меры встречали в Европе сопротивление, но отношение к РФ быстро ухудшается.

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