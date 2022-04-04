"Переговоры с Гитлером": Премьер Польши жестко раскритиковал Макрона

Французский президент чаще других ведет переговоры с Путиным

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который после 24 февраля чаще других европейских лидеров проводил телефонные переговоры с Кремлем. Слова польского премьера приводит издание rmf24.pl.

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Так, Моравецкий подчеркнул, что российское вторжение в Украину — это "чистое зло", а кровавые расправы, учиненные русскими солдатами, заслуживают называться геноцидом.

"Когда мы смотрим на эти ужасные преступления против женщин, детей и целых семей, наш крик должен быть еще громче", - сказал он.

При этом, обращаясь к лидерам стран Евросоюза, польский премьер раскритиковал президента Франции.

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"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?" - обратился Моравецкий к Макрону.

Польский премьер призвал европейских лидеров прекратить "маневрировать" и пытаться уклониться от введения санкций в отношении России. Моравецкий отметил, что вести переговоры с преступниками нельзя.

"С преступниками не договариваются, с преступниками надо бороться. Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?" - спросил Моравецкий.

Напомним, Моравецкий заявил, что главным тормозом для введения европейских санкций против России остается Германия. Также он раскритиковал позицию Венгрии.

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