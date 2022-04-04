"Резню в Буче" внесут в список зверств в Европе — Евросовет

Ответственность ложится на российских оккупантов, руководство и власти.

"Резню в Буче" и других городах Украины внесут в список зверств, которые были совершены на территории Европы. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

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Так, в Евросовете заявляют, что огромное число погибших и раненых мирных граждан, разрушения гражданской инфраструктуры раскрывают настоящее лицо агрессивной войны, которую Россия развязала и ведет против Украины и украинцев.

"Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", - отметили в Евросовете.

Ответственность несут российские военные, захватывавшие города у Киева, армейское руководство и власти РФ, указывается в заявлении.

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Евросоюз поддерживает как прокуроров Международного уголовного суда, так и генпрокурора Украины, которые проводят расследования военных преступлений. На этом фоне были анонсированы и новые санкции в отношении РФ.

"Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти мрачные для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке ускорит работу над дальнейшими санкциями в отношении России. Президент Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну", - подытожили в ЕС.

Напомним, понятие "бучанская резня" ввел вчера, 3 апреля, президент Евросовета Шарль Мишель.

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