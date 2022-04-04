Потери россиян в войне достигли размеров армий других стран

Оккупантская армия потеряла столько живой силы, сколько служит всего в армиях небольших стран.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что потери живой силы россиян в войне против Украины достигли размеров армий небольших стран. Такая же "плачевная" ситуация насчет потерь боевой техники, которая сопоставима в общим количеством бронетехники лидирующих стран.

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По состоянию на 40-й день полномасштабного вторжения, ВС РФ потеряли 18 300 личного состава. Говоря о масштабах, стоит посмотреть на общее количество военного персонала других стран. В Грузии служит 25 тысяч военных, в Кыргызстане - 22 тысячи. В Кипре, Словении, Словакии и Ирландии служат меньше, чем рашисты потеряли на войне.

Говоря о танках, РФ потеряла 647 по состоянию на 4 апреля. На вооружении мировых армий в совокупности меньше танков, чем российских потерь. У Польши на вооружении 880 танков, у Франции - 496 единиц, у Британии - 227, у Италии - 220.

Разбитая техника оккупантов. / Геращенко / Телеграм

Вооруженные силы РФ стали беднее на 147 боевых самолетов. У Франции всего на вооружении 266 единиц, у Италии - 200, у Британии - 142, у Польши - 112.

Потери россиян на фоне армий мира. / Генштаб ВСУ

Ранее мы писали, что в СНБО сообщили о новом фейке россиян, чтобы напугать и заставить усомниться в украинской армии население страны. Враг в прокремлевских медиа заявляет о применении хлора и фосфора на Херсонщине и Луганщине украинскими военными.