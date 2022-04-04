"Мобилизованные" из ОРДЛО пытаются как можно быстрее сдаться ВСУ — пленный

У солдат нет мотивации воевать, так как они уже осознают, какой будет результат.

Насильно "мобилизованные" жители ОРДЛО пытаются сдаться в плен ВСУ как можно быстрее. Об этом заявил один из таких пленных, передает пресс-служба СБУ.

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Так, сдавшийся ВСУ в плен 45-летний житель Голубовки, бывший Кировск, что в Луганской области, рассказал, что мотивации воевать против ВСУ нет ни у него, ни у других солдат незаконной "ЛНР". Мол там уже все понимают, к чему это приведет.

Мужчина также жалуется на плохое и устаревшее оружие.

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"Оружие — половина ржавое… Винтовки 41-го года, Мосина… Армия грязная. Мы сами с этого смеялись, удивлялись. Как это возможно? Это нас пусти, как оно и получилось, это нас перебьют как цыплят. Мы не солдаты. Мы не мотивированы даже. У меня, лично, точно не было мотива быть солдатом", - говорит он.

Сам пленный утверждает, что это по причине, что лично он смотрит украинские новости и "все прекрасно понимает".

Также мужчина позвонил женщине и с улыбкой на лице сказал ей, что находится в тюрьме в Украине, призвал не пускать родственника в армию и отметил, что ему повезло находиться в плену.

Загарбники раді потрапити в український полон



Особливо це стосується примусово мобілізованих із територій тимчасово окупованих «Л/ДНР».



Доказ цьому – розповідь 45-річного мешканця містечка Голубівка (колишній Кіровськ) на Луганщині, який потрапив у полон ⬇️ pic.twitter.com/6rWWZLrMjX — СБ України (@ServiceSsu) April 4, 2022

Напомним, ранее СБУ публиковала разговор оккупанта, который жаловался, что не хочет медалей Путина, а хочет вернуться домой живым.

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