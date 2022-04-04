Литва и Латвия выгнали российских послов и отозвали своих из Москвы

Страны ЕС начинают понижать уровень дипломатических отношений с Россией

Литва первой из стран Евросоюза понизила до минимума уровень дипломатических отношений с Россией. Ее примеру готовится последовать соседняя Латвия. Об этом сообщает BBC.

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Так, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что из Вильнюса был выслан посол России, а российское консульство в Клайпеде решили закрыть.

"Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву", - добавил Ландсбергис.

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Кроме того, посол Литвы в России отозван из Москвы в Вильнюс. Таким образом, литовское посольство в России будет работать без посла, как это было с посольством Украины в Москве с 2014 по 2022 год. Наконец, на этом фоне Литва решила вернуть своего посла в Киев, которого ранее эвакуировали из-за военной угрозы.

Примеру Литвы решила последовать соседняя с ней Латвия. Официальная Рига пока не уточнила, что будет сделано, но заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса намекает, что будет повторен вариант, проделанный Литвой.

"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия понизит дипломатические отношения с Российской Федерацией", - заявил глава латвийского МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует выслать до сотни российских дипломатов. Дипломатов подозревают в шпионаже.

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