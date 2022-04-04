Байден впервые публично прокомментировал резню в Буче

Появилась реакция президента США на шокирующие новости из освобожденных украинских городов

Байден не считает события в Буче геноцидом / EPA

По фактам военных преступлений России в Украине должен состояться суд, а сейчас Запад должен продолжить военную поддержку Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

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"Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы", - сказал Байден.

Также американский лидер выдал новую характеристику в адрес президента России Владимира Путина, назвав его "жестоким парнем". Убийства и пытки гражданских в Буче хозяин Белого дома назвал возмутительным событием и призвал собрать доказательства российских преступлений для последующего суда.

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"Мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным - провести судебный процесс по военным преступлениям", - Байден.

На вопрос журналиста, можно ли считать события в Буче геноцидом, Байден ответил отрицательно.

"Нет. Я считаю, что это просто военное преступление", - сказал он.

Напомним, ранее во время визита в Польшу Байден назвал Путина мясником после того, как пообщался с украинскими беженцами.

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