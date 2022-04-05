В России для школьников начали проводить уроки о санкциях

Кремль решил вовлечь российских детей в политическое противостояние с остальным миром

В российских школах начали проводить уроки, посвященные теме антироссийских санкций. Как пишут российские СМИ, учителям уже раздали методички, по которым они должны проводить спецурок для учеников 5-11-х классов.

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Так, в методичке указано, что учитель должен начать урок с цитаты президента РФ Владимира Путина о "беспрецедентном внешнем давлении" на Россию.

Помимо западных санкций, введенных против России, учителя должны будут рассказать детям и об ответных мерах, предпринимаемых Россией. При этом методичка предусматривает обязательное объяснение детям, что санкции дают положительный эффект.

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Заканчиваться урок должен анкетированием детей. Школьников заставляют отвечать на вопросы о том, считают ли они справедливыми введенные против России санкции, укрепят ли санкции экономику России, а также кто понесет большие экономические потери от этих санкций.

Напомним, поисковик "Яндекс" скрывает от россиян фото войны в Украине. В России цензура введена не только в СМИ, но даже в поисковых системах.

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