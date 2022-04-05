В РФ признали, что убивали мужчин в гражданском на пути из Мариуполя

В Москве, как обычно, придумали оправдание своим зверствам.

В РФ признали, что российские военные убивали мужчин в гражданской одежде, которые выезжали по гуманитарным коридорам из осажденного Мариуполя. Такое заявление сделал глава Центрального командного пункта Генштаба ВС РФ Михаил Мизинцев, лично руководящий осадой города.

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Так, россияне придумали оправдание своим зверствам. По словам военачальника, якобы украинские военные переоделись в гражданскую одежду и "дезертировали". Он даже приводит цифры в 150-200 человек.

"И разоренными группами по 10-15 человек передвигались в Запорожскую область по проселочным дорогам", - заявляет оккупант.

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По его словам, всего за ночь россияне убили 93 человека, а местонахождение остальных якобы было установлено.

"Вопрос их уничтожения — это вопрос короткого времени", - предполагает Мизинцев.

Примечательно, что именно Мизинцев сейчас руководит осадой Мариуполя, а раньше он нес ответственность за действия россиян в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что боевиков, причастных к "Бучанской резне", снова возвращают в Украину. Возможно, что для утилизации, чтобы они не давали показания в судах.

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