В Европарламенте прогнозируют сжатые сроки рассмотрения заявки Украины

Глава Европарламента пообещала, что Украину признают кандидатом на вступление в ЕС быстро и официально.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что время на рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС может быть сжатым, чем в других случаях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Для того, чтобы Украине сократили сроки рассмотрения заявки для членства в Евросоюзе, необходимо подать список вопросов. Метсола подчеркнула, что видела в Киеве много флагов ЕС, поэтому для объединения - это момент раскрыть объятия.

"Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить сегодня-завтра. Они надеются, что смогут на них ответить за четыре дня. Конечно, потом мяч опять на нашей стороне, и тут в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам ответы очень быстро, то временные рамки будут тоже более сужеными, чем в других ситуациях," - сообщила глава Европарламента.

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В Европарламенте подчеркнули, что статус кандидата уже дает стране доступ к многим программам ЕС. Метсола упомянула, когда ее страна, Мальта, стала членом ЕС в 2004 году, переговоры начались в 2000-ом.

"Мне известно, как это быть страной кандидатом, когда моя страна была кандидатом на присоединение к Европейскому Союзу. Быть кандидатом – это огромный объем помощи, который страна может получить в плане инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступу ко всем другим программам ЕС и т.д. И это начнется немедленно, что также пошлет сигнал Украине, что мы серьезны," - отметила Роберта Метсола.

По словам главы Европарламента, она "никогда не забудет, как храбр и мужествен украинский народ".

"Если мы будем хоть немного на них похожи в нашей работе, то тогда мы были бы на шаг впереди в том, чтобы принести мир и свободу такому великому народу," – отметила президент.

На прошлой неделе Роберта Метсола прибывала с визитом в Киев, где пообещала, что Украина станет кандидатом быстро и официально. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала полномасштабного вторжения России.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский выступил перед парламентом Греции. Президент подчеркнул, что большая диаспора греков жила в Мариуполе, который сейчас уничтожают россияне. Зеленский призвал Грецию помочь Украине, а также отметил, что следующей может стать Одесса.