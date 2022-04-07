Курс рубля вернулся на довоенный уровень

Эксперты винят Европу, которая продолжает активно покупать в России нефть и газ, снабжая Кремль валютой

После рекордного обвала в конце февраля – начале марта российский рубль вернулся на довоенный уровень в начале апреля. Значительную роль в этом сыграли продолжающие поступать в страну "нефтедоллары", пишет Bloomberg.

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Так, на утренних торгах Московской биржи в четверг рубль достиг отметки в 74,2625 за один доллар. В последний раз такой курс наблюдался в середине февраля.

Как пишет издание, это указывает на недостаточно введенных санкций на фон того, как Европейский союз продолжает поддерживать рубль, покупая российские нефть и газ.

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"Если цены на энергоносители останутся высокими, а основные импортеры российских энергоносителей и сырья будут продолжать покупать, счет текущих сделок так и остаться с профицитом", – считает стратег Wells Fargo Securities Брендан МакКенна.

Также на укрепление рубля повлияла и жесткая валютная политика российского Центробанка. Он обязал местные компании сразу же продавать 80% валютной выручки и заморозил активы инвесторов-нерезидентов.

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Фактически это означает, что в России больше нет свободного валютного рынка и официальный курс не отражает реальную стоимость рубля. Однако это всё равно позволяет Кремлю подавать ситуацию, как устойчивость экономики перед лицом санкций.

Напомним, Европарламент призвал к полному эмбарго на энергоресурсы РФ. Европейские политики призывают наказать РФ и поддержать Украину.

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