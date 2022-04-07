Беларусь планирует выплачивать часть внешнего долга в своей валюте

Правительство страны называет это "вынужденной мерой".

Беларусь, вслед за РФ, заявила, что будет выплачивать часть внешнего долга в национальной валюте, то есть, в беларусских рублях. Об этом пишет Zerkalo.io.

Правительство планирует выполнить обязательства перед некоторыми иностранными кредиторами в своей валюте из-за того, что на Беларусь наложили финансовые санкции. Власть называет это "вынужденной мерой".

"Выполнение обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка будет осуществляться в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте по состоянию на дату платежа," - заявляют в правительстве.

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Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро, так как из-за поддержки кровавого режима Кремля на страну наложили санкции.

Ранее мы писали, что Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" в Украине по спасению своих граждан. Данного "вторжения" никто не заметил, однако Беларусь таким образом официально подтвердила свое участие в войне против Украины. С ее территории с первых дней вторжения летят ракеты и российская авиация, однако непризнанный президент до последнего не признавал их участия в войне.