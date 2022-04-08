Япония вслед за ЕС расширила санкции против РФ

Также страна решила выслать своих дипломатов.

Япония вслед за Евросоюзом расширила санкции против РФ. В частности, Токио собирается заморозить активы "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Об этом сообщает со ссылкой на заявление премьер-министра Фумио Кисида Bloomberg.

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Так, кроме заморозки активов банков, Япония введет запрет на новые инвестиции в Россию, а также запретит импорт ряда видов российской продукции.

Кисида указывает и на необходимость сокращения зависимости государства от энергоресурсов РФ.

В это же время телеканал NHK, ссылаясь на представителя японского МИД, указывает, что вице-министр иностранных дел Мори Такэо вызвал к себе российского посла и сказал ему о решении выслать из РФ послов.

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Мори указал, что убийство невинных украинцев грубо нарушает международное право и является военным преступлением, которое недопустимо. Политик также осудил действия Кремля, потребовав от него вывод войск из территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новый пакет санкций против РФ за преступления в Буче и других украинских городах. В частности, был запрещен российский уголь, перевозки по странам ЕС и закрыты порты для российских кораблей.

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