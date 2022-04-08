Третий президент России заявил, что РФ находится по "незаконными санкциями ряда стран".

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о санкциях, которые введены против РФ в ответ на военную агрессию и геноцид народа на территории Украины. В своем обращении в Телеграме Медведев ссылается на устав ООН, но опровергает, что Россия является страной-правонарушителем, из-за чего и вводятся санкции.

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По его словам, сегодняшние санкции в отношении РФ - "это прямое нарушение прав Российской Федерации как суверенного государства со стороны отдельных стран или их союзов". Медведев заявил, что Россия якобы сейчас под незаконными санкциями ряда стран.

Также он упомянул приостановку членства РФ в Совете по правам человека в следствии голосования стран-участниц. Политик пытается внушить россиян, что не их выгнали, а они сами ушли.

"Совет утратил для России свою легитимность. Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдет их полный разрыв," - заявил Медведев.

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Подданный Путина заявил, что Кремль расценивает санкции как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов. Таким образом обвиняя страны в подрыве суверенитета и экономической независимости. Медведев назвал санкции "гибридной войной против РФ" и пригрозил миру расправой.

"По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учетом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны. В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными," - заявил политик.

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Медведев уверяет россиян, что страны, которые ввели санкции, хотят ослабить Россию и сместить руководство страны. Также политик перешел на личности в отношении президента США Джо Байдена, используя пропагандистские слухи, которые не имеют никаких подтверждений.

"Президент США прямо сказал об этом, хотя его помощники и попытались дезавуировать заявление своего руководителя, сославшись, по сути, на его недееспособность. Результат такого давления обычно ведет к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима. Есть и другой эффект. Параллельно, вследствие возникающих в связи с незаконными санкциями экономических и иных проблем, у населения страны будет происходить концентрация негативных эмоций по отношению к тем государствам, которые ввели санкции, с персонализацией их в качестве врага России," - заявил Дмитрий Медведев.

Ранее мы писали, что Евросоюз ввел новые санкции после "Бучанской резни". Новый санкционный пакет направлен на запрет угля из РФ, перевозки по территории ЕС и закрытие всех портов для российских кораблей.